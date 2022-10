‘Trump vroeg medewerkers om dozen met vertrouwelijke documenten te verplaatsen’

Trump wil interven­tie Hoogge­rechts­hof in onderzoek naar geheime documenten

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in de strijd over geheime documenten die in beslag zijn genomen werden in zijn huis Mar-a-Lago in Florida een beroep gedaan op het Hooggerechtshof. Zijn advocaten hebben de hoogste rechtbank van de VS gevraagd de beslissing van een lagere rechtbank te vernietigen.

5 oktober