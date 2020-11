Trump waarschuwt voor ‘chaotische puinhoop’ na verkiezingen

Trump: Artsen liegen over coronado­den vanwege geld

31 oktober De Amerikaanse president Donald Trump beweerde vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst - zonder enige onderbouwing - dat artsen in de Verenigde Staten liegen over het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus. Ze zouden de aantallen hoger voorstellen dan ze zijn omdat ze meer geld krijgen voor sterfgevallen die aan het virus kunnen worden toegeschreven, aldus de Republikeinse verkiezingskandidaat.