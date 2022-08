De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de FBI-inval in zijn vakantiedomein in Mar-a-Lago, zou de ex-president vandaag onder ede vragen van procureur-generaal Letitia James beantwoorden over vermeende fraude door The Trump Organization. James wil weten of het bedrijf de waarde van vastgoed verkeerd heeft opgegeven voor onder meer belastingvoordelen en hogere leningen. Trump heeft na de ondervraging alvast laten weten dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept en weigerde vragen te beantwoorden.