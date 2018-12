Trump wil alle Amerikaanse troepen weghalen uit Syrië

Het is nog niet duidelijk wanneer de militairen terug zouden moeten keren. De president heeft zijn plan nog niet officieel bekendgemaakt en wilde vanmiddag niet reageren. Wel repte hij in een tweet over de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië. ,,We hebben Islamitische Staat (IS) in Syrië verslagen, mijn enige reden om daar te zijn gedurende het Trump-presidentschap.’’



Trump heeft in het verleden vaak de wens uitgesproken om zijn troepen uit Syrië weg te halen. De president vindt de missie erg duur en gevaarlijk. Toch werd volgens persbureau Reuters vaak aangenomen dat de Amerikanen ook de komende jaren in het land actief zouden blijven. Zo zouden ze mogelijk proberen te voorkomen dat IS opnieuw de kop zou opsteken.



De VS liggen op het gebied van de bemoeienis met Syrië in de clinch met NAVO-bondgenoot Turkije. Ankara heeft een militaire campagne aangekondigd tegen Koerdische troepen in Syrië. Volgens Turkije vormden die eenheden de Syrische tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Voor de Amerikanen zijn de Koerdische troepen juist bondgenoten in de strijd tegen IS.



Als de Amerikaanse soldaten inderdaad uit Syrië vertrekken, blijft Amerika overigens toch flink aanwezig in de regio. Zo bevinden zich momenteel nog zo’n 5200 militairen over de grens in Irak.