Trump wil nu niet praten over wapenwetgeving

Rovers graven 600 meter lange tunnel voor grootste bankroof ooit

17:41 De politie in Brazilië heeft een 600 meter lange tunnel ontdekt waarmee bankrovers wilden inbreken in de Banco do Brasil in de stad Sao Paulo. De politie had de groep al een tijdje in de gaten en besloot net voor de roof in te grijpen. De criminelen wilden de grootste bankroof ooit plegen. De buit die ze op het oog hadden bedroeg 270 miljoen euro.