Trump wil ‘volledig’ onderzoek dood Epstein

Drie jonge kinderen brandweer­man omgekomen in vuurzee opvang

16:38 Drie jonge kinderen van een vrijwillige brandweerman uit de Amerikaanse stad Erie (Pennsylvania) zijn om het leven gekomen bij een uitslaande brand in een dagopvang. Volgens lokale media was Luther Jones onderweg naar wat later bleek een loos alarm, toen een paar kilometer verderop zijn dochters La’Myhia (8), Ava (4) en zoontje Luther (6) de dood vonden. Bij het drama kwamen in totaal vijf kleintjes om in leeftijd variërend van acht maanden tot zeven jaar.