Trump woedend op federale rechter: rechtssysteem is kapot en oneerlijk

Boeren gaan bloot om herkomst van ons eten te benadrukken

Wat in mei 2017 begon als een geintje op Instagram, blijkt ruim zeven maanden later een regelrechte sociale mediahit: boeren die zich op nette wijze naakt laten fotograferen tijdens hun werk of pauze. Het gaat om een initiatief van de Australische agrariër Ben Brooksby (24) die de wereld duidelijk wil maken waar het eten écht vandaan komt: van keihard werkende mannen en vrouwen van het platteland.