Trump zet alsnog handtekening onder coronasteunpakket VS

analyse Baas in eigen zee, maar nog steeds gebonden aan de EU

24 december De kogel is dan toch door de kerk: vier jaar nadat de Britten in een referendum besloten de Europese Unie te verlaten is het zover. Vandaag werden de laatste plooien gladgestreken van de scheidingsvoorwaarden die de Britten 'de controle terug moeten geven’ over hun eigen zaken, zoals de slogan van de brexiteers luidde.