TUI verplaatst noodgedwongen vluchten van Amsterdam naar Brussel in oktober

Politie VS arresteert man die massale schietpar­tij ‘in Las Vegas-stijl’ beraamde

De politie in de Verenigde Staten heeft zondag een 37-jarige man opgepakt die zou hebben gedreigd met een massale schietpartij ‘in Las Vegas-stijl’. In Las Vegas vielen in 2017 zestig doden en ruim vierhonderd gewonden toen een schutter vanaf het dak van een hotel het vuur opende op een muziekfestival.

1:54