Tunesiëdeal werkt niet: Lampedusa overspoeld door ruim 100 vluchtelingenbootjes in 1 weekeinde

In de nacht van vrijdag op zaterdag landden meer dan zestig bootjes met aan boord zo’n 1800 asielzoekers op het eilandje. In de loop van zaterdag kwamen er nog eens 45 bootjes aan, met aan boord ruim 1700 migranten. Het is een record in de recente geschiedenis van het eiland, dat wel wat gewend is qua immigratie.

Opvallend is het grote aantal alleenstaande minderjarigen, 243 jongeren kwamen zonder ouders of meerderjarige familieleden aan in Italië.

Tunesiëdeal

Het overgrote deel van de ruim honderd boten en bootjes was vertrokken uit het Tunesische stadjes Sfax. Dit ondanks de deal die de Italiaanse premier Meloni, demissionair premier Mark Rutte en de president van de Europese commissie Ursula von der Leyen anderhalve maand geleden sloten met de Tunesische president Kais Saied.

De bedoeling van die ‘Tunesië-deal’ is dat de EU 1 miljard euro investeert in het Noord-Afrikaanse land en dat de Tunesische regering ‘samenwerkt’ op het migratievraagstuk. Oftewel: in ruil voor een zak geld houdt Tunesië de bootjes naar Italië tegen. Gezien het recordaantal bootjes richting Lampedusa dit weekend komt van dat laatste in de praktijk weinig terecht.

Niet minder, maar meer immigratie vanuit Tunesië

Sterker nog: de immigratie vanuit Tunesië lijkt alleen maar toe te nemen. Tot nu kwamen er dit jaar al ruim honderdduizend asielzoekers in Italië aan, dat is twee keer zoveel als vorig jaar. Ongeveer de helft daarvan vertrok vanuit Tunesië. Dit ondanks de ferme anti-immigratie-retoriek die de regering-Meloni bezigt, en de pogingen om hulpverleningsinstanties de voet dwars te zetten die migranten op zee willen redden.

Het opvangcentrum op Lampedusa puilt nu uit. Op dit moment worden er bijna 4000 migranten opgevangen, terwijl er plaats is voor nog geen vierhonderd. Volgens de prefect van de Siciliaanse stad Agrigento, waar Lampedusa onder valt, is de situatie op het eiland onhoudbaar. ,,Lampedusa kan op dit moment geen migranten meer opvangen.”

Kraakt en piekt

Een deel van de migranten is door het Italiaanse leger overgebracht naar opvangcentra elders in Italië. Maar ook op het Italiaanse vasteland kraakt en piept de opvang van migranten. Verschillende lokale en regionale bestuurders, van alle politieke kleuren, geven aan dat de opvangcentra overvol zitten en dat er een oplossing moet komen voor het groeiend aantal immigranten. ,,Als het zo doorgaat, dan vrees ik tentenkampen in verschillende steden”, waarschuwde Stefano Bonaccini, president van de regio Emilia-Romagna, een paar dagen geleden.

De Italiaanse minister van Transport en vice-premier Matteo Salvini wijst nadrukkelijk naar Brussel. ,,Europa moet na een hoop geklets eindelijk eens wakker worden. Het beschermen van de Italiaanse grenzen moet Europese prioriteit zijn.”

