Turken vluchten voor zwaarste lockdown tot nu toe

De lockdown geldt tot 17 mei, na de ramadan, de islamitische vastentijd. De traditionele gemeenschappelijke maaltijden waren al verboden. Het is de eerste landelijke lockdown die bijna drie weken duurt. De Turkse regering koos eerder voor gedeeltelijke lockdowns of een weekendklok om de economische impact te beperken.



Bij de aankondiging van de maatregelen wees president Recep Tayyip Erdogan op het stijgende aantal besmettingen en sterfgevallen. Deze maand kwamen er tijdens de piekweek gemiddeld 60.000 geregistreerde besmettingen per dag bij. Het land noteerde op 21 april het hoogste dagelijkse dodental: 362. De afgelopen 24 uur werden meer dan 40.000 nieuwe besmettingen en 341 doden gerapporteerd. Het totale dodental van Turkije door de pandemie bedraagt ​​nu 39.398. Dat is flink hoger dan in andere landen.



Turkije moet het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder de vijfduizend per dag of anders een enorme prijs betalen, zei Erdogan eerder. Ook zei hij dat Turkije niet achter kan blijven, aangezien veel Europese landen juist heropenen. Het land is sterk afhankelijk van toerisme en wil de infectiecijfers verlagen, voordat het seizoen begint. Het regime in Ankara zag zich eind maart al gedwongen de maatregelen aan te scherpen, nadat ze een maand daarvoor nog waren versoepeld. Afgaande op de cijfers is er nog een lange weg te gaan.