Turkije ontkent bombarderen ziekenhuis Afrin

Ver­gif­ti­gings­rel: Rusland zet 23 Britse diplomaten uit

9:29 Rusland gaat op korte termijn 23 Britse diplomaten uitzetten. Dat heeft de Britse ambassadeur in Moskou vanmorgen te horen gekregen toen hij op het matje werd geroepen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is de vergiftigingsrel rond de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het verenigd Koninkrijk.