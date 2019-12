‘Turkije stuurt Nederlandse terroristen terug’

Twee doden en zeven gewonden na 'hinderlaag’ bij opname rapvideo in VS

19:58 Zeker twee mensen zijn in de VS omgekomen toen een groep mensen die een video voor een rapnummer aan het opnemen was onder vuur werd genomen, vermoedelijk vanuit een passerend voertuig. Bij het incident, in een woonwijk ten noorden van de stad Houston, raakten zeven anderen gewond.