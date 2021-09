Turkije weigert Afghaanse vluchtelingen: ‘Hoop dat ze ons naar een ander land kunnen brengen’

Fatemeh Mohammadi (14) liep twee weken geleden Turkije binnen. Toen de taliban oprukten in hun woonplaats Mazar-i-Sharif besloot haar familie te vertrekken. ,,We hebben geld geleend van familie en buren, en we zijn naar Iran gegaan.’’ Samen met twee zussen, een broer en hun ouders volgde een lange, zware reis. Met smokkelaars trokken ze door Iran, daarna liepen ze dagenlang door de bergen de grens met Turkije over.