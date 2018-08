Turkse rechtbank: Huisarrest Amerikaanse predikant niet ingetrokken

Volgens de krant Hurriyet besloot de rechtbank in Izmir het verzoek af te wijzen. Het hoger gerechtshof kan de uitspraak nog herzien.



Afgelopen maandag sprak de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton met de Turkse ambassadeur in de VS over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Het Witte Huis zei dat dit overleg plaats had op verzoek van de Turkse ambassadeur Serdar Kilic.



Turkije houdt Brunson onder toezicht via huisarrest. Ankara verdenkt hem van terroristische activiteiten. Brunson werd vorige maand onder huisarrest geplaatst, nadat hij zo'n anderhalf jaar in detentie had doorgebracht. De VS vinden dat onvoldoende en eisen dat hij wordt vrijgelaten.