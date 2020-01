Turkse verpleger weigert Belgische patiënt een hand te geven: ‘Dan moet ik mij ritueel wassen’

,,Ik mag geen hand geven aan een vrouw, want dan moet ik mij ritueel wassen.” Een Belgische vrouw wist niet wat ze hoorde toen ze vrijdag een verpleger van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, tussen Maastricht en Antwerpen, de hand wilde schudden. ,,Ik was zijn patiënt en hij wou me niet eens aanraken.” Het ziekenhuis bevestigt dat er een incident is geweest.

Rachida, die zelf als verpleegster werkt, sukkelde met een zwaar verstuikte teen en bezocht vrijdag de afdeling radiologie van het Belgische ziekenhuis. ,,Ik had veel pijn aan mijn dikke teen, en ging voor een CT-scan. Toen een Turkse verpleger mij kwam halen in de wachtzaal, wilde ik hem de hand schudden. Maar tot mijn stomme verbazing weigerde hij. ‘Ik mag geen hand geven aan een vrouw, omdat dat zo in de Koran staat’, zei hij. ‘Als ik dat wel doe, moet ik mezelf ritueel reinigen’.”

Vernederend

Rachida, die zelf Marokkaanse roots heeft, was met stomheid geslagen. ,,We hebben het als buitenlander al niet gemakkelijk in Vlaanderen. Racisme schuilt steeds meer om de hoek. En dan doet die man er op zo’n manier nog een schep bovenop. Dat is koren op de molen van diegenen die vinden dat vreemdelingen maar beter opkrassen. Ik heb mij echt heel boos gemaakt tegen die man. Ook tijdens het onderzoek weigerde hij me aan te raken. Terwijl ik toch potverdorie zijn patiënte ben. Wat heeft de Koran nu te maken met de behandeling van zieke mensen?! Hij zou beter luisteren naar Hippocrates in plaats van zo’n enge interpretatie van de Koran te volgen.”

Ook de zesjarige dochter van Rachida was getuige van het incident. ,,Dat hij mij vernederde voor de ogen van mijn dochter, maakt voor mij de zaak nog erger. Kijk, een hand geven is bij ons in België een elementaire vorm van beleefdheid. Dat heeft niks met geloof te maken. Dit is er echt over.”

Onderzoek

Kristien Elsen, woordvoerder van het Sint-Franciscusziekenhuis, bevestigt dat er vrijdag inderdaad een incident is geweest. ,,We hebben een klacht ontvangen en we gaan dat nu via de juiste weg verder onderzoeken. Ik heb de man kort kunnen spreken. Hij ontkent de feiten niet, maar zegt dat alles in een heel andere context gebeurd is. We willen wel dat onze medewerkers volgens onze waarden en normen handelen. Ons ziekenhuis staat open voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of religie, en we verwachten dat onze medewerkers op een professionele manier omgaan met de patiënten.”