Tusk: nu handelsgesprekken Brexit voorbereiden

Tegelijkertijd steekt Tusk met zijn gebaar wel zijn nek uit. ,,Als hij geen steun had, dan was die zin niet in zijn ontwerpconclusies gekomen”, menen bronnen in Brussel. Maar of het cruciale zinnetje de top overleeft, is evenmin duidelijk. In contacten met tal van Europese leiders heeft Tusk geconstateerd dat er zorg is over het gebrek aan voortgang in het Brexitoverleg. In dat kamp zou ook Nederland zitten, één van de Europese landen die heel nauwe handelsrelaties met de Britten heeft.