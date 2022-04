Twaalf gewonden bij schietpartij in winkelcentrum in South Carolina

met video Italiaanse onderne­mers laten zich niet afpersen door maffia: ‘Je moet parasieten geen eten geven’

De Zuid-Italiaanse stad Foggia wordt al jaren geteisterd door de georganiseerde misdaad. In januari van dit jaar waren er negen bomaanslagen in negen dagen bij ondernemers die weigerden het afpersgeld te betalen. Toch is het relatief stil rond de Mafia Foggiana.

13 april