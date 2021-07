Twaalf mensen verspreiden massaal onwaarheden over vaccins, onder wie neefje van president Kennedy

‘Vernede­ren­de klap’ voor Liverpool: stad van erfgoed­lijst Unesco door nieuw voetbalsta­di­on

18:02 Haar rol als handelsmacht ten tijde van het Britse rijk en de architectonische schoonheid van het havengebied bezorgden het Britse Liverpool in 2004 een plaats op de werelderfgoedlijst van Unesco. Een nieuw voetbalstadion zorgt er nu voor dat de stad die vermelding weer kwijtraakt. Vreemdste is nog wel dat het stadion er nog niet eens staat. Het opent op zijn vroegst pas in 2024 de poorten.