Twee Britse tieners opgepakt in onderzoek naar gijzeling synagoge Texas

In het onderzoek naar de gijzeling in een synagoge in Texas zijn zondagavond twee tieners opgepakt in het zuiden van de Britse stad Manchester, meldt de lokale politie. Wat hun betrokkenheid bij de gijzeling zou zijn is nog niet bekend. De twee zitten vast en worden ondervraagd.