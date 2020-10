Twee derde van Nederlanders kiest voor Biden als president VS

De ‘Trump-meter’ is inmiddels door meer dan 125.000 mensen ingevuld. Heb jij de test nog niet gedaan? Bekijk dan bovenaan dit artikel hoeveel procent Trump of Biden jij bent.

Nederlanders zouden in meerderheid (64,7 procent) voor democraat Biden stemmen als zij op 3 november hun stem voor de nieuwe president zouden mogen uitbrengen. De republikeinse Trump moet het met 19,8 procent van de stemmen doen. 10,8 procent van de Nederlanders ziet liever een heel andere kandidaat zijn of haar intrek nemen in het Witte Huis. Maar liefst 84,5 procent van de respondenten vindt dat het de verkeerde kant opgaat met de Verenigde Staten.

Qua politieke voorkeur zouden vooral de PVV- (63,4 procent), FvD- (64,1 procent) en SGP-stemmers (57,5 procent) kiezen voor Trump. Biden is juist weer populair onder met name PvdA- (89,9 procent), D66- (86,2 procent) en GroenLinks-stemmers (85,5 procent).

Ouderen

Gesplitst naar leeftijd valt op dat vooral de jongere kiezer (18-34 jaar) zou kiezen voor Trump (26,5 procent). Biden kan onder die groep rekenen op 54 procent van de stemmen. Kijken we echter naar de groep 65+, dan valt op dat de steun voor Trump keldert. Slechts 13,8 procent van de oudere kiezer zou stemmen voor Trump, tegenover 74,9 procent voor Biden.

In de Verenigde Staten is eenzelfde beeld te zien. Veel oudere kiezers, die vier jaar geleden nog wel op Trump stemden, brengen nu hun stem uit op Biden. Een mogelijke verklaring is Trumps aanpak van het coronavirus, dat leidt tot veel zorgen onder met name kwetsbare oudere kiezers.

Corona

De twee presidentskandidaten staan lijnrecht tegenover elkaar rond vrijwel alle zaken, onder meer over de bestrijding van het virus. Een grote meerderheid (79,5 procent) van de Nederlandse respondenten vindt dat de VS de corona-epidemie (helemaal) niet goed aanpakt. Ruim de helft (56,9 procent) meent dat mondkapjes verplicht zouden moeten worden in het openbaar.

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Ohio, Michigan, North Carolina, Wisconsin en Pennsylvania, cruciale staten in de strijd om het presidentschap, behoren tot de gebieden die het hardst getroffen zijn door de heropleving van het virus.

Methodologische toelichting

Tussen 24 september en 26 oktober 2020 vulden 117.306 mensen de Trump-meter van het AD voor meer dan 90 procent in. Deze Trump-meter is op basis van een wetenschappelijke methodiek ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Kieskompas, in samenwerking met Belgische, Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers. De Trump-meter werd via het AD verspreid en was voor iedereen toegankelijk. Om de resultaten van de Trump-meter representatief voor de Nederlandse bevolking te maken is er een weging uitgevoerd op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, provincie en stemgedrag. Om respondenten een gewicht toe te kunnen kennen, moeten al deze kenmerken bekend zijn. Dat is het geval bij 11.902 respondenten. Bovenstaande analyses zijn op hen uitgevoerd. De maximale foutenmarge op het volledige sample bedraag 1,8 procent.

Volledig scherm Joe Biden en Donald Trump. © AFP/Reuters/Getty (montage AD)