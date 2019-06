Twee doden bij gewelddadige betoging tegen regering Haïti

American Airlines houdt Boei­ng-737-Max nog zeker tot september aan de grond

4:31 Luchtvaartmaatschappij American Airlines annuleert uit voorzorg nog tot 3 september alle vluchten die oorspronkelijk uitgevoerd zouden worden met een Boeing-737-Max. Dat is langer dan gepland. In het verleden had de maatschappij gezegd dat het haar 24 Boeings 737 MAX-toestellen aan de grond zou houden tot 19 augustus.