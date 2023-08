Twee doden en meer dan 850 vluchten geannuleerd door orkaan Idalia in Florida, storm wijkt uit naar Georgia

Idalia kwam rond 07.45 uur lokale tijd aan land in het dunbevolkte Taylor County. Toen was het nog een orkaan van de vierde categorie. Kustplaatsen kregen te maken met overstromingen en de harde wind blies bomen omver. Gouverneur Ron DeSantis spoorde de inwoners van zijn staat aan goed op te passen en geen risico’s te nemen. Tijdens zijn persconferentie in de stad Tallahassee knipperde de verlichting kortstondig.

De weerdiensten gingen er al van uit dat Idalia boven land snel in kracht zou afnemen. Het warme zeewater van de Golf van Mexico is de belangrijkste voedingsbron voor de storm. Een orkaan van de eerste categorie blijft zeer krachtig. Er wordt nog steeds gewaarschuwd voor extreme overstromingen, zeer zware windstoten en in de kustgebieden kan een stormvloed ontstaan van 3,5 tot bijna 5 meter.

De storm beweegt zich op dit moment naar het zuiden van de staat Georgia. Naar verwachting worden in een later stadium ook de staten South Carolina en North Carolina bereikt. De windsnelheden bedragen op dit moment maximaal 130 kilometer per uur. Inmiddels hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen al ruim 850 vluchten geannuleerd, en bijna 800 vluchten zijn vertraagd.

De autoriteiten waarschuwden dat de harde wind en overstromingen levensgevaarlijk kunnen zijn. In Pasco County kwam woensdagochtend al een 40-jarige automobilist om het leven nadat hij de controle over het stuur verloor en tegen een boom knalde. Ook in Alachua County botste een 59-jarige mannelijke bestuurder onder ‘extreem regenachtige omstandigheden’ tegen een boom. Beiden overleden aan hun verwondingen.

Geen stroom

Zo’n 130.000 huishoudens in Florida kwamen woensdagochtend vroeg volgens Amerikaanse media zonder stroom te zitten. De Nationale Garde in Florida heeft vanwege het noodweer een ‘volledige mobilisatie’ aangekondigd. Er worden duizenden manschappen ingezet om bij te springen. Eerder werd al gewaarschuwd voor een stormvloed, hevige regenval en verwoestende wind.

Volledig scherm Eerder deze week trof Idalia Cuba al met overstromingen in de hoofdstad Havana en stroomuitval als gevolg. © AFP / Yamil Lage

,,Zeer weinig mensen kunnen een stormvloed overleven en deze storm zal dodelijk zijn als we ons niet uit de voeten maken en de storm niet serieus nemen,” zei Deanne Criswell, hoofd van de federale rampenbestrijdingsdienst (FEMA), eerder nog. Volgens deze dienst komt het grootste gevaar van het water.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tot en met donderdag kunnen de Golfkust van Florida en de staten Georgia en North en South Carolina te maken krijgen met stortregens waarbij er 100 tot 200 millimeter kan vallen. In sommige gebieden kan er zelfs 300 millimeter neerkomen, aldus het NHC.

Idalia is de achtste grote orkaan (vanaf categorie 3) die sinds 2017 het vasteland van de Verenigde Staten bereikte. Eerder deze week trof Idalia Cuba al met overstromingen in de hoofdstad Havana en stroomuitval als gevolg.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: