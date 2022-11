Twee doden in Peru bij botsing tussen vliegtuig en brandweerauto, KLM-toestel moet uitwijken

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.25 uur lokale tijd (21.25 uur in Nederland) met een toestel van de Chileens-Braziliaanse luchtvaartmaatschappij LATAM. Vlucht LA2213 zou van de hoofdstad van Peru vliegen naar de plaats Juliaca in het zuidoosten van het land.

Zes doden bij botsing militaire vliegtuigen tijdens show in VS

Op beelden die op sociale media zijn gepost, is te zien dat het vliegtuig in botsing kwam met de brandweerwagen terwijl het in hoge snelheid over de landingsbaan raasde. Een vleugel vatte daarop vlam en begon hevig te roken, voordat het toestel zwaar beschadigd tot stilstand kwam. Bij de botsing vloog een van de motoren in brand, zeggen de luchthavenautoriteiten tegen de Peruaanse krant La República.