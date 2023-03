Twee Indiase piloten geschorst na ‘gevaarlijke’ koffiepauze in cockpit

Twee piloten van de Indiase budgetmaatschappij SpiceJet zijn geschorst omdat zij koffie en gebak in de cockpit hebben genuttigd. Zo’n snackpauze had ‘vreselijk verkeerd’ kunnen aflopen als een van de warme dranken was gemorst.

De schorsing volgt op brede verontwaardiging die was ontstaan nadat een foto op social media was beland van een koffiebeker zónder deksel, met het logo van de luchtvaartmaatschappij erop. Het drankje was ‘gevaarlijk’ dicht bij de bedieningshendels in de cockpit geplaatst, vond men. Er werd op dat moment gevlogen op 11 kilometer hoogte, met 975 kilometer per uur. De piloten, waarvan de gezichten niet op de foto te zien waren, hielden ook gujias vast - een zoet gebakje dat gewoonlijk wordt gegeten tijdens het Hindoestaanse Holifeest op 8 maart.

Over het algemeen verbieden luchtvaartmaatschappijen werknemers om voedsel en vloeistoffen op de centrale console te plaatsen, omdat daar een grote hoeveelheid elektrische bedrading onder zit. Die is van vitaal belang voor de besturing van het vliegtuig. Het morsen van hete dranken daarop - bijvoorbeeld door turbulentie - kan leiden tot oververhitting van technische apparatuur of zelfs tot uitschakeling van het systeem.

De Indiase toezichthouder droeg de vliegtuigmaatschappij na het opduiken van de foto dan ook onmiddellijk op om de piloten te achterhalen en aan te spreken. Een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij bevestigt vrijdag aan CNN dat beide piloten aan de grond gehouden worden in afwachting van een onderzoek. ,,SpiceJet heeft een strikt beleid rond de consumptie van voedsel in de cockpit, waar alle bemanningsleden zich aan dienen te houden. Na afronding van het onderzoek zullen passende disciplinaire maatregelen worden genomen.”

‘Onvolwassen en ongewenst’

Shakti Lumba, een gepensioneerde piloot en voormalig hoofd Operaties van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo, legt uit aan CNN dat de ‘feelgoodfoto’ van de piloten ‘onvolwassen’ en ‘ongewenst’ is, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het vliegtuig en de passagiers. ,,Het is totaal onverklaarbaar gedrag. Alle piloten zijn zich bewust van de gevaren van vloeistoffen in de cockpit.”