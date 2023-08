Twee kinderen onder gevonden lichamen bij Griekse bosbranden

Waarom Wag­ner-baas Prigozjin Oekraïne inruilt voor de strijd tegen jihadisten

In een videoboodschap zegt Wagner-baas Jevgeni Prigozjin de strijd aan te gaan met jihadisten in Afrika. Sinds de pro-Russische coup in Niger wint de Wagner-groep aan invloed in West-Afrika. Maar de lokale afdeling van Al Qaida ziet hen niet graag komen. Wat betekent dit voor Europa? Trekt Wagner zich terug uit Oekraïne? “Nieuwe aanslagen in het Westen zijn niet ondenkbaar”, zegt de Belgische terreurexpert Pieter Van Ostaeyen.