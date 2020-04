Twee leden Kennedy-familie vermist na kanotocht

In de Verenigde Staten zijn twee leden van de Kennedy-familie vermist na een kanotocht. Dat hebben de autoriteiten in de Amerikaanse staat Maryland vrijdag bekendgemaakt. Het is de zoveelste tegenslag voor het roemrijke politieke Kennedy-geslacht.

Maeve Kennedy Townsend McKean (40) en haar 8-jarige zoon Gideon kwamen donderdag niet terug van een uitstapje met de kano in Chesapeake Bay, een baai aan de Atlantische Oceaan in het oosten van de VS, aldus gouverneur van Maryland Larry Hogan.

Maeve McKeans man David McKean zei tegen The Washington Post dat de familie verbleef in het huis van zijn schoonmoeder, voormalig vicegouverneur van Maryland Kathleen Hartington Kennedy Townsend. Het huis in het plaatsje Shady Side is gelegen aan de waterkant en de kinderen zouden bij het spelen in de tuin een bal het water in geschoten hebben. Daarop gingen zijn vrouw en zoon de bal met de kano achterna. ,,Daarbij zijn ze verder weg gegaan dan waarmee ze konden omgaan en konden ze niet meer terugkomen’’, aldus McKean tegen de krant.

Volgens de kustwacht zijn de Maeve en Gideon donderdag gezien terwijl ze met alle macht aan wal probeerden te komen met hun kano. Er stond die dag een krachtige wind, met windvlagen tot wel 64 kilometer per uur.

Er wordt intensief naar hen gezocht door politie, kustwacht en brandweer. Hoewel de autoriteiten een kano terugvonden die identiek is aan de omschrijving van de Kennedy-kano, ontbreekt nog ieder spoor van de twee vermisten.

,,Onze familie vraagt op dit moment om privacy en verzoekt iedereen te bidden voor Maeve en Gideon’’, zo citeert de nieuwszender CNN een verklaring van een woordvoerder van de familie.

Beroemde familie vol tegenslag

De Kennedy-clan kende al heel wat tragedies. Maeve is de kleindochter van voormalig Amerikaans justitieminister, senator en presidentskandidaat voor de Democraten Robert F. Kennedy, die in 1968 tijdens de voorverkiezingen in Los Angeles werd doodgeschoten.

Robert Kennedy’s oudste broer en oom van Maeve, was de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy, die op 22 november 1963 in Dallas het slachtoffer werd van een dodelijke aanslag.

In juli 1999 kwamen zijn zoon John F. Kennedy Junior, diens echtgenote Carolyn Bessette-Kennedy en haar zus Lauren Bessette om bij een ongeluk met een vliegtuigje voor de Amerikaanse oostkust. Vorig jaar overleed de 22-jarige kleindochter van Robert Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, aan een overdosis drugs.

Advocaat en adviseur Obama