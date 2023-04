Twee lichamen gevonden onder het puin na instorting flatgebouw Marseille, vijf gewonden

Met videoRuim 24 uur na een enorme explosie in een wooncomplex in de Zuid-Franse havenplaats Marseille heeft de brandweer de lichamen van twee mensen aangetroffen onder het puin. Over het lot van zeker zes andere bewoners bestaat nog altijd grote onduidelijkheid.

Het pand van vier verdiepingen in het centrum van Marseille stortte in de nacht van zaterdag op zondag in. Daarbij raakten ten minste vijf mensen uit omliggende gebouwen gewond. De burgemeester van Marseille zei meteen al dat er mogelijk nog mensen in leven zijn onder het puin, maar ook dat er rekening moet worden gehouden met slachtoffers. Met zes bewoners is nog altijd geen contact geweest sinds de explosie. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt op zoek naar mogelijke overlevenden.

,,We blijven ons vasthouden aan ons vertrouwen op een goede afloop’’, twitterde burgemeester Benoît Payan. ,,Alle teams blijven doorwerken en zijn vastbesloten om nog overlevenden te vinden.’’

Over de oorzaak van de explosie is nog veel onduidelijk. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat de explosie zeer krachtig was. In eerste instantie werd een gaslek vermoed, maar dat is nog niet bevestigd. Omwonenden vertellen wel een sterke gaslucht te hebben geroken.

Noodhuisvesting

Volgens de Franse zender BFMTV zijn in totaal 90 huishoudens van in totaal 199 mensen geëvacueerd uit tientallen nabijgelegen gebouwen. Voor 50 huishoudens is noodhuisvesting geregeld.

In de afgelopen veertig jaar zijn vaker wooncomplexen ingestort in Marseille. In november 2018 stortten twee gebouwen in waarbij acht mensen om het leven kwamen. Slecht onderhoud van de gebouwen zou destijds de oorzaak zijn geweest.

Op 11 januari 1981 kwamen 8 mensen om het leven en raakten er 16 gewond in de wijk Canet bij het instorten van een flatgebouw. In 1985 kwamen 5 mensen om het leven bij een explosie van een gebouw, en op 20 juli 1996 vielen 4 doden 26 gewonden door een explosie in een zeven verdieping tellend gebouw in de buurt van het centraal station.

Volledig scherm Brandweer in Marseille. © AFP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: