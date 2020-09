Twee loodzware pythons zakken door plafond in huis van Australiër

Ervaren piloot (62) omgekomen bij crash in Belgisch dorp, vlakbij Maastricht

29 augustus In het Belgische dorpje Kiewit, op ongeveer een half uur rijden van Maastricht, is vanmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Hierbij is de 62-jarige piloot omgekomen. Het vliegtuigje raakte het dak van een huis en crashte in een tuin van één van de omwonenden.