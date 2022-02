Twee Nederlanders opgepakt in Frans budgethotel na vondst 80 kilo qat

Overleg zonder resultaat Biden roept Amerikanen op Oekraïne meteen te verlaten, gesprekken in maart verder

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Amerikanen in Oekraïne in een tv-interview met NBC News opgeroepen het land onmiddellijk te verlaten. De situatie in Oekraïne zou volgens Biden ‘snel gek kunnen worden’. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat het burgers in Oekraïne niet kan evacueren als Rusland het land binnenvalt.

11 februari