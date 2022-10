Twee Nederlanders overleden bij aanrijding tussen bussen in Ecuador, zeven Nederlandse gewonden

UpdateTwee Nederlanders zijn gisteren bij een botsing tussen twee bussen in Ecuador om het leven gekomen. Verschillende andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken en meldde later ook alarmcentrale Eurocross.

De overledenen zijn een vrouw van 74 jaar uit Haarlem en een man van 73 jaar uit Hilversum. Er zaten in totaal 21 Nederlanders in de bus. Ze maakten een groepsreis met de bus. De Nederlanders variëren in leeftijd van 41 tot 75 jaar.

Zeven Nederlandse toeristen raakten gewond. Drie zijn er zwaargewond en liggen nog in het ziekenhuis, meldt alarmcentrale Eurocross. De overige gewonden liepen lichte verwondingen zoals een sleutelbeenbreuk op en hebben het hospitaal na behandeling kunnen verlaten. Ook een 55-jarige Ecuadoraan moest naar het ziekenhuis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerst nog twaalf Nederlandse gewonden, maar Eurocross stelde dat aantal dus later op de avond bij naar zeven.

Het ministerie van Volksgezondheid van Ecuador verspreidde een foto van het ongeval. Volgens de lokale politie vond de botsing plaats op de weg tussen Tena en Baeza, in de provincie Napo, in zo'n beetje het midden van het Zuid-Amerikaanse land. Dat gebeurde rond 14.45 uur lokale tijd, meldt El Universo, een van de grootste dagbladen in Ecuador. Volgens getuigen die de krant sprak verloor de bestuurder van de bus met Nederlanders de controle over het stuur, raakte daarna een rots en reed vervolgens de lijnbus aan.

Beschadigd

De bus met Nederlandse toeristen erin raakte door de botsing het meest beschadigd. Andere weggebruikers stopten en hielpen de gewonden weg te komen, zo melden lokale media en is ook te zien op videobeelden die rondgaan op Twitter. Sommigen probeerden zelfs de ramen van de toeristenbus te breken zodat de Nederlanders eruit konden. De bestuurder zat bekneld. Na een uur zouden hulpdiensten zijn gearriveerd.

Alarmcentrale Eurocross zegt te proberen alle leden van het reisgezelschap naar de Ecuadoraanse hoofdstad Quito te krijgen. Voor de gewonden zijn daar grotere ziekenhuizen met betere faciliteiten. Ook stuurt de organisatie eigen verpleegkundigen en hulpverleners naar Tena om daar de gewonden bij te staan. Dit team spreekt zowel Nederlands als Spaans.

Het ministerie laat weten consulaire bijstand te verlenen aan de slachtoffers en hun families in Nederland. Ook is er contact met de lokale autoriteiten en alarmcentrale Eurocross, die de praktische hulpverlening vanuit Nederland coördineert. Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor betrokkenen, dat te bereiken is op 071-364 18 41.

Verkeersongevallen

Verkeersongevallen komen vaker voor in Ecuador. Volgens persbureau AFP zijn zij een van de belangrijkste doodsoorzaken in het Zuid-Amerikaanse land. In 2021 zouden er in het land 2131 verkeersdoden zijn geregistreerd. En in 2014 kwam in Ecuador een recordaantal van 2322 mensen om het leven in het verkeer.

Sinds het begin van dit jaar zijn volgens het nationale transportagentschap in het land bijna 1500 mensen omgekomen bij verkeersongevallen. In juli kantelde er nog een bus in een van de buitenwijken van hoofdstad Quito. Daarbij kwamen toen acht mensen om het leven en raakten twintig mensen gewond.

Volledig scherm Een door het ministerie van Volksgezondheid van Ecuador verspreidde foto van het busongeluk. © ANP / AFP

