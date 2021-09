Twee nieuwe slachtoffers van terreuraanslagen 9/11 geïdentificeerd

In een mededeling stelt het forensisch instituut van New York dat zijn laboratorium het 1.646ste en 1.647ste slachtoffer van de aanslagen op het World Trade Center heeft geïdentificeerd. In totaal sneuvelden 2.753 mensen toen commando’s van al-Qaïda op 11 september 2001 twee vliegtuigen in de Twin Towers boorden. Nog steeds moeten 1.106 personen geïdentificeerd worden, 40 procent van alle mensen die stierven in New York.



,,Twintig jaar geleden hebben we aan de families van de slachtoffers van het WTC beloofd dat we alles zouden doen wat in onze macht ligt om hun dierbaren te identificeren, hoe lang dat ook mag duren. Met deze twee nieuwe identificaties blijven we aan onze dwingende verplichtingen voldoen”, zo zei chef Barbara Sampson van het instituut in de mededeling.