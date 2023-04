Twee tieners opgepakt voor dodelijke schietpartij tijdens ‘sweet sixteen’ in Alabama

Primeur: Japan krijgt eerste casino, maar gokkers mogen niet losgaan

In Japan waren casino‘s altijd verboden, maar dat verandert: binnenkort start in Osaka de bouw van het eerste casino van het land. Het gokhuis maakt onderdeel uit van een all-inclusiveresort. In 2029 moet het klaar zijn. Casinobezoek wordt wel gelimiteerd, en gokkers moeten extra betalen.