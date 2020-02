Twee ton en steun van Hugh Jackman voor gepest jongetje: ‘Je bent sterker dan je denkt’

In de video is te zien hoe het jongetje, Quaden, compleet overstuur is vanwege de eindeloze treiterijen. ‘Dit is de impact die pesten heeft op een 9-jarig kind dat gewoon naar school wil gaan en plezier wil hebben’, schrijft zijn moeder. ‘Maar iedere dag gebeurt er wel weer iets. Heeft er iemand advies wat ik moet doen?’

Sinds het verschijnen van de video stromen de steunbetuigingen binnen. Niemand minder dan de Australische acteur Hugh Jackman steekt Quaden digitaal een hart onder de riem. ,,Quaden, je bent sterker dan je denkt. Wat er ook gebeurt, in mij heb je een vriend’, zei de acteur in een video die hij deelde op Twitter. ‘Pesten is niet oké, punt. Het leven is al moeilijk genoeg’’, aldus ‘Wolverine’.

Jackman is lang niet de enige die een lans breekt voor het jongetje. Amerikaanse acteur Brad Williams (Game of Thrones), zelf met dwerggroei geboren, startte een GoFundMe-pagina om Quaden naar Disneyland te sturen. Daar is op één dag al bijna 200.000 dollar ingezameld. ‘Dit verhaal raakt me enorm’, schrijft Williams op Instagram. De acteur wilde 10.000 dollar inzamelen, maar vanmorgen stond de teller al bijna op 180.000 dollar (166.000 euro).

Idool

Ook Quadens favoriete rugbyteam, The Indigenous All Stars besloot een videoboodschap te maken voor de jongen.

Zijn grote idool Latrell Mitchell blikte een filmpje voor hem in. ,,Hey Quaden. We weten dat dit een heftige periode is, maar weet dat we jou hier allemaal steunen. We willen dat je er volgend weekend bij bent. Leid ons maar het veld op. Het betekent nog meer voor ons dan voor jou, vriend. Hou je taai, we wensen je het allerbeste.’’