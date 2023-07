Tweede brandbestrijder omgekomen bij bosbranden in Canada

Charles Man­son-volgelinge Leslie Van Houten 54 jaar na bizarre moorden nu toch vrijgela­ten

Voormalig Charles Manson-volgelinge Leslie Van Houten is dinsdag vrijgelaten uit de gevangenis. Van Houten zat 53 jaar achter de tralies voor de gruwelijke moorden waar ze 54 jaar geleden aan deelnam in opdracht van de beruchte Charles Manson. Dat meldt het California Department of Corrections and Rehabilitation.