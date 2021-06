Tweede massagraf bij inheemse school legt ‘culturele genocide’ in Canada bloot

Voor de tweede keer in een maand tijd is een massagraf gevonden bij een kostschool voor inheemse kinderen in Canada. De beerput gaat open en legt een verzwegen hoofdstuk in de geschiedenis van het land bloot. De inheeme gemeenschap is niet verbaasd. Verhalen over mishandeling en verkrachting zijn vaak genegeerd. ‘Ze ontzeggen ons het recht om te rouwen.’

Belangenorganisaties van de inheemse volken in Canada speuren al jaren met speciale radarapparatuur naar verborgen graven op terreinen van voormalige internaten. Vorige maand werden bij een inheemse school in Kamloops de stoffelijke resten van 215 kinderen opgegraven. De jongste was ongeveer drie jaar oud.

Nu hebben onderzoekers op het terrein van de voormalige Marieval Indian Residential School in Saskatchewan honderden kinderlichamen gevonden. Cowessess First Nation (één van de inheemse volken) en de federatie van inheemse volken (FSIN) spreken van ‘de meest significante vondst tot nu toe’. Het zou gaan om meer dan 300 lichamen.

De Marieval Indian Residential School was van 1899 tot 1997 in gebruik. De vondst doet oud-leerling Barry Kennedy pijn, maar verrassend vindt hij het niet. Hij maakte het schrikbewind als kind mee.

Gillend weggesleept

,,Ik had daar een vriendje dat ‘s nachts gillend werd weggesleept’’, zegt hij tegen de Canadese zender CBC News. ,,Ik heb hem nooit meer gezien. Zijn naam was Bryan. Ik wil weten waar Bryan is.’'

Een herdenking bij de voormalige inheemse school in Kamloops.

Volgens Kennedy is dit het topje van de ijsberg. Door de verhalen van medeleerlingen is hij ervan overtuigd dat er op meer locaties massagraven zijn. ,,We maakten voor het eerst verkrachtingen en gewelddadige afranselingen mee. Dingen die niet normaal waren voor onze families.”

In de stad Saskatoon hangen de vlaggen vandaag halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Marieval Indian Residential School. ,,Dit brengt de gruwelijke waarheid van deze scholen voor onze deur”, stelt burgemeester Charlie Clark in een persbericht. ,,Veel van deze kinderen zullen directe familieleden hebben gehad die nu in Saskatoon wonen. Dit zijn de vermiste kinderen die families de afgelopen decennia hebben geprobeerd te vinden.”

Tussen 1850 en 1997 telde Canada zeker 139 kostscholen voor kinderen van inheemse volken, de zogenoemde ‘First Nations’. Het merendeel werd beheerd door de katholieke kerk en gesubsidieerd door de overheid.

Bekeren

Ruim 150.000 inheemse kinderen moesten naar de christelijke scholen als onderdeel van een programma om hen te assimileren in de Canadese samenleving. Ze werden gedwongen zich te bekeren tot het christendom en mochten hun moedertaal niet spreken. Velen werden geslagen en uitgescholden. Zeker 6000 leerlingen zouden zijn overleden.

In 2008 gaf de Canadese regering toe dat fysieke en geestelijke mishandeling en seksueel misbruik van leerlingen wijdverbreid was op de kostscholen. Oud-leerlingen vertellen dat ze werden geslagen als ze hun moedertaal spraken. Ze verloren ook het contact met hun ouders en tradities.



Een speciale commissie omschreef in 2015 het bewind op de scholen als ‘culturele genocide’. Er is voor miljarden aan schadevergoedingen betaald. De regering bood excuses aan.

Toch is de schok na de vondst van de massagraven groot. De Canadezen worden opnieuw met hun neus op de afschuwelijke feiten gedrukt. Premier Justin Trudeau beloofde de 1,7 miljoen oorspronkelijke bewoners van zijn land steun. ,,Canada zal de inheemse gemeenschappen helpen terwijl we langzaam maar zeker meer te weten komen over de omvang van dit trauma.’’

Trudeau eist bovendien excuses van de katholieke kerk, die volgens hem te weinig doet om alle documentatie van de internaten boven tafel te krijgen. Paus Franciscus heeft zijn afschuw uitgesproken, maar excuses blijven uit.

Meer onderzoek

Voor een aantal inheemse groeperingen zijn de beloftes van Trudeau niet genoeg. Zij willen concrete toezeggingen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de verborgen graven bij internaten.

Bij de inheemse bewoners zijn de verhalen over de misstanden bekend. Maar ze voelen zich niet serieus genomen. Wayne Semaganis, leider van Little Pine First Nation, zegt dat in de publieke opinie ‘minachtig’ is voor de tragische geschiedenis van de inheemse volken.

Quote De grote meerder­heid van Canada begrijpt ons verdriet niet Wayne Semaganis, chief van Little Pine First Nation

,,Dit is niet het verleden. Dit is vandaag. Het speelt nog steeds. De kinderen werden vermoord. De grote meerderheid van Canada begrijpt ons verdriet niet. Ze ontzeggen ons het recht om te rouwen. Dat doet écht pijn.’'

Voormalige leerlingen van de scholen kampen nog altijd met trauma’s. En ook het hoge alcohol- en drugsgebruik in reservaten wordt deels toegeschreven aan de misstanden op de internaten.



Perry Bellegarde, een inheemse politicus en activist, spreekt in de de krant The Globe and Mail over ‘de ernstigste schending van mensenrechten’ dat de kinderen zijn begraven en vergeten.



,,Dit is een bevestiging van wat overlevenden van inheemse scholen hebben gezegd’’, aldus Bellegarde. ,,Dit heeft het land wakker geschud. Het heeft de wereld wakker geschud voor die genocide. De Canadezen eisen gerechtigheid en verzoening.‘’

Knoop

Ryan Meili, oppositieleider in Saskatoon, voelt mee met de inheemse gemeenschap. ,,We wisten dat dit eraan zat te komen. We wisten dat dit het geval was. Toch krijg ik nog steeds een knoop in mijn maag en een hartverscheurend gevoel.’’



Meili doet een beroep op de katholieke kerk om alle gegevens over misbruik op de scholen vrij te geven. Hij wil dat alle graven gevonden worden. ,,Ik denk aan mijn eigen kinderen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand komt, ze weghaalt en dat ze maanden later gebroken en verdrietig terugkomen, of helemaal nooit meer thuiskomen.”