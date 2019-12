Tweede persoon levend teruggevonden in Australische outback: ‘Een wonder’

Twee weken nadat hun auto was gestrand in de Australische outback, is een tweede persoon gered. De 40-jarige Phu Tran werd door een boer gevonden in een afgelegen gebied ten zuiden van Alice Springs. Eerder werd Tamra McBeath-Riley (52) al gered. Van haar partner, de 46-jarige Clair Hockridge, ontbreekt nog elk spoor.

Het drietal vertrok op 19 november uit Alice Springs en kwam met hun auto vast te zitten in een rivierbedding na het nemen van een verkeerde afslag. De eerste paar dagen bleven ze bij het voertuig. Overdag groeven ze zich in onder de auto om zich tegen de hitte te beschermen, ‘s nachts sliepen ze in het voertuig.

Nadat hun water op was geraakt, en er nog steeds geen hulp was komen opdagen, trokken ze verder de woestijn in. Anderhalve kilometer verderop vonden ze een drinkplaats voor vee. Na een week besloten de drie zich alsnog op te splitsen om de kans op redding te vergroten. McBeath-Riley bleef achter met haar hond, waar ze na twaalf dagen eindelijk werd gevonden. De andere twee namen 7 liter water mee in de hoop elders redding te zullen vinden.

Redding is een wonder

Phu Tran en Claire Hockridge bereikten uiteindelijk een grenshek van een veestation. Daar besloten de twee zich opnieuw op te splitsen. Hockridge bleef achter, terwijl Tran twee dagen langs het hek bleef lopen in de hoop dat iemand hem zou vinden. Volgens de politie is zijn ontdekking een ‘wonder’. ,,Als je nog niet in wonderen gelooft, dan doe je dat nu wel’’, zo liet inspecteur Pauline Vicary aan ABC news weten. Tran is voor behandeling naar het ziekenhuis in Alice Springs gebracht.