Tweede verdachte aanslag Parijs ‘is een held’

Youssef was toevallig ter plaatse toen de 18-jarige Pakistaan Hassan A. op straat mensen aanviel met een hakmes. De Algerijn rende achter de dader aan toen die er vandoor ging. Hij schreeuwde een paar keer ‘blijf staan’ maar moest de achtervolging opgeven op het moment dat de dader hem bedreigde met hetzelfde mes en vervolgens de Parijse metro invluchtte. Even later werd Youssef zelf aangehouden als mogelijke verdachte. Hij werd na verhoor dezelfde avond vrijgelaten. ,,Ik wilde een held zijn maar toen zat ik even mooi achter de tralies”, vertelt de geschrokken Algerijn. De Parijse politie heeft zijn verhaal bevestigd.

Geen bedankje

Van de schrik bekomen doet Youssef dit weekeinde zijn verhaal in de Franse media. Hij is teleurgesteld omdat er vooralsnog nog geen bedankje afkon, aldus zijn advocaat Lucie Simon. Zij prees zijn heldhaftigheid. ,,Je moet het maar doen, iemand proberen te arresteren die net met een groot mes een man en vrouw heeft aangevallen.” Omdat zijn rol bij de steekpartij niet meteen duidelijk was, werd de Algerijn ondervraagd op het politiebureau over wat er was gebeurd.

,,Op het moment dat ik uit mijn auto wilde stappen zag ik het in mijn achteruitkijkspiegel. Ik hoorde een vrouw schreeuwen en daarna een man die ‘nee, nee, nee’ riep. Ik zag toen een verdachte figuur richting de metro rennen, ik heb meteen de achtervolging ingezet”, zegt Youssef tegen de Franse krant Le Monde. Vlakbij het metrostation bleef de dader ‘verrassend kalm’ aldus de man die hem achterna zat. ,,Alsof hij gewoon de metro inging. Hij viel niemand lastig.” De dader had wel bloed in zijn gezicht en op zijn hand. Volgens zijn advocaat reageerde Youssef in een reflex en begreep hij zelf ook niet wat er speelde al dacht hij eerst dat er iemand werd beroofd. Het stoort haar dat in de eerste persberichten sprake was van een 33-jarige Algerijnse verdachte, terwijl haar cliënt alleen goed probeerde te doen.

Woordenwisseling

Volgens Youssef werd hij aangehouden toen hij terugkwam op de plaats van de aanval en tegen een agent had gezegd dat hij wilde weten hoe het met de slachtoffers ging. Daarna ontstond een woordenwisseling en werd de Algerijn ingerekend. Dat zou toch wel zijn gebeurd want zijn foto was al verspreid bij de opsporingsdiensten, omdat hij een mogelijke verdachte was. Men had hem immers op videobeelden zien wegrennen van de plek van de aanslag. Op het politiebureau kreeg hij een mondmasker en moest hij zijn veters uit zijn schoenen halen. ,,Ik was nog nooit op het bureau geweest. Gelukkig was er een politieman die me geruststelde en zei: ‘maak je geen zorgen, we gaan je alleen wat vragen stellen, je hebt iets goeds gedaan. Wij doen alleen ons werk’", vertelt Youssef. Of hij het weer zo zou doen? ,,Ja, het zit nu eenmaal in me", zei hij tegen Le Monde.

Inmiddels verhoort de Franse politie nog zeven mogelijke betrokkenen. Behalve de hoofdverdachte Hassan A. zijn dat vijf voormalige huisgenoten van zijn appartement in de voorstad Pantin, zijn broertje en een kennis.

Bekijk hier onze populairste nieuwsvideo's.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.