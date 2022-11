Tweehonderd ijsvissers van afgebroken ijsblok gered in Minnesota

Britse verpleeg­kun­di­gen leggen in december werk neer

In het Verenigd Koninkrijk leggen de verplegers en verpleegsters van de chronisch ondergefinancierde Britse gezondheidsdienst NHS in december het werk neer. Ze eisen onder meer een beter loon. De beroepsvereniging Royal College of Nursing (RCN) riep vrijdag in Engeland, Wales en Noord-Ierland een staking uit voor 15 en 20 december.

25 november