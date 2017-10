Tweetal op heroïsche Vegasfoto overleefde schietpartij

Getty-fotograaf Becker was vlak bij het festival om foto's te maken bij een oogstfeest. Hij was net klaar en bezig met de nabewerking van zijn foto's toen hij buiten rumoer hoorde. Het leek om vuurwerk te gaan, 'het is het geluidssysteem', zei een ander. Becker ging weer aan het werk maar merkte dat er paniek was ontstaan en mensen op de vlucht sloegen. Zelfs toen hij foto's begon te maken van de vluchtende mensen was het hem nog niet duidelijk dat het om geweervuur ging.



Mensen hielpen elkaar en af en toe was er een nieuw salvo. Pas toen hij later zijn eigen foto's met bebloede mensen bekeek realiseerde Becker wat hij had vastgelegd. Een van de foto's is de heroïsche afbeelding van een man die een vrouw beschermt. De twee hebben volgens Becker weten te ontkomen. ,,Ik heb ze allebei zien opstaan en wegrennen"



Becker wist nog meer indrukwekkende foto's te maken. Rennende mensen, een man in een rolstoel die wordt geholpen bij zijn vlucht. Het was donker en lange tijd was er weinig duidelijk over wat er zich precies afspeelde. ,,Bij het zien van de foto met een vrouw die onder het bloed op de grond ligt, besefte ik pas wat ik had meegemaakt. Toen kreeg ik door dat er mensen dood gingen".