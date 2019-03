Twijfels over door migranten 'gekaapt' schip: 'verhaal kapitein rammelt’

Het voorval met de El Hiblu 1 bevatte alle ingrediënten voor een piratenverhaal. De tanker kwam donderdagochtend omstreeks kwart voor negen de haven van de Maltese hoofdstad La Valetta binnen. De ‘vracht’ van het schip bestond uit bewapende militairen en tientallen vluchtelingen.

Mariniers ‘heroverden’ de ​​tanker en droegen de controle over de El Hiblu 1 weer over aan de kapitein. Maar juist het verhaal van die kapitein rammelt aan alle kanten, schrijft Times of Malta.

De politie onderzoekt de mogelijkheid dat de schipper de autoriteiten heeft misleid door te beweren dat hij de controle over het vaartuig verloor na het redden van de migranten uit Libië. Onderzoekers zetten hun vraagtekens bij dat verhaal, onder meer omdat de kapitein die situatie ook via de radio had kunnen melden. Politieagenten vertelden de Times of Malta dat er helemaal geen wapens op het schip waren gevonden.