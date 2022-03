Twintig tornado’s trekken spoor van vernieling door Texas

VideoZeker twintig tornado’s trokken gisteren over de Amerikaanse staten Texas en Oklahoma. Daardoor viel in elk geval één dode, ook vielen er zeker tien gewonden. Voor vandaag is er opnieuw noodweer voorspeld in het zuiden van de VS.

De schade is aanzienlijk in Texas en Oklahoma, de twee zuidelijke staten die gisteren op de route van een reeks tornado's lagen. Huizen werden vernield, ook van een aantal bedrijfspanden bleef weinig over. In het Texaanse Jacksboro werd het dak van een school gerukt. Tienduizenden Amerikanen zaten zonder stroom.

Volledig scherm De schade in de buurt van Round Rock, Texas. © ANP / EPA

Ook het verkeer ondervond ernstige hinder van de extreme weersomstandigheden. Op beelden is te zien hoe een rode pick-uptruck door het rondvliegende puin rijdt. De auto komt wonderwel weer op vier wielen terecht waarna de bestuurder gewoon weer doorrijdt.



J.D. Harkins, een 59-jarige inwoner van de plaats Elgin in Texas, zei tegen persbureau AP dat hij een van de tornado’s langs zijn huis zag gaan en dat hij sinds 1980 niet meer zo’n grote had gezien in zijn woonplaats. ,,Daar stond een schuur’’, vertelt hij, wijzend naar een stuk land bezaaid met brokstukken. Toen de tornado langstrok was er niemand in het gebouw, al zijn familieleden bleven ongedeerd.

Volledig scherm Een vrouw loopt door een verwoest huis. © Reuters

De tornado's komen voort uit zogenoemde supercells, zeer zware onweersbuien met daarin een roterende opwaartse luchtstroom. Het zijn de zwaarste onweersbuien die op aarde voorkomen, legt Weerplaza uit. Het tornadoseizoen in de VS is pas net begonnen. Het duurt in de regel van maart tot juni. Aan het begin van het seizoen bevinden de tornado's zich in het zuiden om zich daarna naar het noorden te verplaatsen.

De ellende is nog niet voorbij. Ook vandaag kan extreem weer voor veel overlast en schade zorgen in het zuiden van de VS, waarschijnlijk vooral in de staten Louisiana en Mississippi. De tornado's kunnen gepaard gaan met hevige regenval en overstromingen, waarschuwt de National Weather Service op Twitter.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: