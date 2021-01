Twitter draagt president-account over aan Biden, maar wel zonder de miljoenen volgers

Video Trump heeft ook thuis in Florida nog een probleem­pje

19 januari Een afscheidsceremonie op een luchtmachtbasis en dan met Air Force One naar Florida. Zo zien de laatste uren van het presidentschap van Donald Trump (74) er vermoedelijk uit. Daarna neemt hij zijn intrek in zijn resort in Palm Beach, Florida. En dat leidt nu al tot grote ergernis bij zijn buren.