Twitter-gebruikers moeten 8 euro per maand betalen voor blauw vinkje: ‘Huidige systeem is bullshit’

Verdachten in Amsterdam opgepakt voor explosie in Antwerpen

AMSTERDAM - De politie heeft zaterdag twee verdachten aangehouden in Amsterdam vanwege een explosie zaterdagochtend in Antwerpen, zo melden Belgische media. Volgens de media gaat het om een aanslag op een verkeerde woning. Of de opgepakte personen Nederlanders zijn, is nog onduidelijk.

29 oktober