Twitter staat publicatie van gearchiveerde tweets Trump niet toe

Rebelse Jordaanse prins kiest snel eieren voor zijn geld

7 april De geest is terug in de fles. Zaterdag schudde het Jordaanse koningshuis op zijn grondvesten door een rebellie van prins Hamzeh, na bemiddeling stelt de halfbroer van koning Abdullah zich weer ‘ter beschikking van de Majesteit’. Een rebellie in vijf vragen.