Tyfoon Jebi legt leven in westen van Japan plat

Gynaeco­loog snijdt bij keizersne­de in hoofd baby: 'Het is alleen maar het haar'

3 september Een Franse vrouw heeft op Facebook haar beklag gedaan over haar bevalling in het ziekenhuis in Bezannes bij Reims. Volgens Hélène veranderde de geplande keizersnede in 'een nachtmerrie' toen de gynaecoloog met de scalpel de schedel van de baby raakte. Het resultaat waren zes hechtingen.