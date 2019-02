Uber-chauffeur geeft passagiers hilarisch conversatiemenu: grappig, stil of onbeleefd

Een Uber-taxichauffeur uit de Amerikaanse stad Seattle schotelt zijn passagiers al geruime tijd een conversatiemenu voor. Wie bij George Ure instapt, krijgt een kaartje overhandigd met daarop vijf mogelijk rittypes: een komisch tochtje of anders een stille, therapeutische, enge of onbeleefde. Sinds één van zijn passagiers het opmerkelijke rijmenu deze week op Twitter zette, gaat de man op sociale media viraal als grappigste rijder ooit.

De allereerste twitterpost over het Uber-menu - een foto van het kaartje - kreeg in korte tijd maar liefst 440.000 likes, werd 92.000 keer gedeeld en verzamelde ruim duizend, overwegend positieve reacties. Toen de chauffeur in kwestie dat in de gaten kreeg, maakte hij direct een account aan op het sociale medium. Zijn account wordt inmiddels gevolgd door duizenden belangstellen.

In zijn conversatiemenu legt George - in het dagelijks leven apotheker in opleiding en amateurparachutist - met een paar korte zinnen uit wat hij voor zijn passagiers in petto heeft. Optie 1 is de stand-up comedianrit. Daarbij stelt George: ,,Ik vertel je over dingen die volgens mij erg grappig zijn, zoals gevangenisverhalen en slechte keuzes die ik in het leven maakte. Zoals: nooit de naam van een geliefde laten tatoeëren.” Bij optie 2 (de stille tocht) meldt de chauffeur helemaal niets. Dat doet hij wel bij de therapierit (keuze 3). ,,Zit je ergens mee? Laat me je helpen en praat me me.”

Optie 4, de zogenoemde creepyride, houdt in dat George bewust niks zegt, maar wel regelmatig via de achteruitkijkspiegel naar zijn passagier zal kijken. De laatste mogelijkheid is dat de chauffeur zich op verzoek onbeleefd zal gedragen. ,,Ik zal proberen zo onbeleefd mogelijk te zijn.”