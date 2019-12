Uber: vorig jaar 3000 meldingen seksueel misbruik in VS

‘Abortus­moord’ in Diemen: ‘Hij wilde een dochter, maar God stuurde een zoon’

5 december Patricia de Oliveira Santos uit Brazilië dacht in Dennis van E. haar gedroomde liefde te hebben gevonden. Ze was zwanger en reisde voor het eerst in haar leven naar Nederland. 18 oktober bezweken zij en haar ongeboren zoontje aan een overvloed aan drugs en abortuspillen. Haar familie is ontroostbaar: ,,Ze belde en huilde: hij wil geen zoon.”