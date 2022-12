Uit Eindhoven afkomstige Machteld (10) werd op honderden meters van haar huis doodgereden op een zebrapad

Franse seriemoor­de­naar van Net­flix-se­rie The serpent komt vrij

Na bijna twintig jaar komt de Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj vrij. De 78-jarige man heeft de slang als bijnaam en is in de laatste jaren vooral bekend door de Netflix-serie The serpent. Sobhraj zat sinds 2003 vast in Nepal en komt nu vrij om gezondheidsredenen.

21 december