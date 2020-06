‘Uitbraak Covid-19 in Peking onder controle’

Trend

Er zijn tot nu toe 158 nieuwe besmettingsgevallen in Peking geteld. Volgens Wu lag de piek van de nieuwe uitbraak op 13 juni en liep het aantal besmettingen daarna terug naar 31 afgelopen dinsdag en 21 op woensdag. ,,Deze trend zal zich doorzetten, net zoals in januari en februari in Peking.’’

De tweede uitbraak in de hoofdstad begon op 11 juni, in de grote voedselmarkt Xinfadi die sinds eind mei door naar schatting 200.000 mensen werd bezocht. Het allereerste besmettingsgeval betrof een 52-jarige man die zich met koorts bij een kliniek meldde. Hij was daar op de fiets, met een gezichtsmasker op, naartoe gereden. De man kon vervolgens precies uitleggen waar hij was geweest en op basis van de informatie werd de markt Xinfadi aangemerkt als de bron van de besmetting.

Tests

Keukenhulp

Andere provincies en steden, waaronder Sjanghai, hanteren dezelfde regels voor mensen uit Peking. Iedereen gaat na aankomst meteen enkele dagen in quarantaine. Volgens bestuurders van de provincies Hebei, Liaoning, Sichuan en Zhejiang zijn hierdoor besmettingen opgespoord die direct waren terug te leiden tot de markt Xinfadi in Peking. In Hebei is een kleine stad afgegrendeld van de buitenwereld nadat daar twee nieuwe infecties, teruggekeerde bezoekers van Xinfadi, waren vastgesteld. Iedereen die hoest en koorts heeft, mag de stad niet uit. In Tianjin werd de eerste besmetting in vier maanden tijd geconstateerd. Het betrof een 22-jarige keukenhulp van een hotel die onlangs had gewerkt met diepgevroren vis. Zijn besmetting staat los van de brandhaard in Peking.